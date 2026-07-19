mattarella non ha scuse per negare la grazia

Le autorità stanno cercando di giustificare il rifiuto della grazia a un condannato, sostenendo che la clemenza non può essere concessa prima di un pentimento e di aver dimostrato un cambiamento di vita. Si afferma inoltre che è necessario aver scontato una parte della pena prima di poter ricevere la grazia. La questione riguarda il mancato rilascio di un’attenuante in assenza di tali condizioni.

Per non dare la grazia a Mario Roggero le stanno provando tutte. Dicono che la clemenza non può essere preventiva e che il condannato deve prima pentirsi, dimostrare di aver cambiato vita, e infine, scontare una parte della pena. Tutte balle e per rendersene conto basta guardare alcuni casi del passato, con persone graziate da Sergio Mattarella o da Giorgio Napolitano senza che ricorressero questi requisiti.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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