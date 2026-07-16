mattarella ha bacchettato nordio su come funziona la grazia

Il presidente della Repubblica ha convocato il ministro della Giustizia per discutere sulla procedura di richiesta di grazia. Durante l'incontro, gli ha ricordato che non può avviare autonomamente un'istruttoria sul caso di un condannato. La grazia, prevista dalla legge, permette al capo dello Stato di condonare parzialmente o totalmente una pena definitiva.

Ha convocato il ministro della Giustizia per ricordargli che non può avviare di sua iniziativa un'istruttoria sul caso di Mario Roggero La grazia è un atto con cui il presidente della Repubblica può condonare interamente o in parte la pena di una persona condannata con una sentenza irrevocabile. Per legge può essere chiesta dalla persona condannata o da altre a lei vicine, specificate dalla legge: i parenti più stretti, un convivente, il suo tutore o curatore, oppure il suo avvocato. Può essere concessa anche senza che venga fatta domanda, ma solo su iniziativa del presidente della Repubblica: lo stabilisce la sentenza n. 200 del 2006 della Corte Costituzionale, che Mattarella ha ricordato nel suo comunicato. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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