L'istruttoria era già partita, su impulso di Nordio. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto, ricevendo al Quirinale proprio il ministro della Giustizia. L'obiettivo era puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro in tema di concessione della grazia. «Una facoltà che la Costituzione - spiega in una nota il Quirinale - riserva esclusivamente al presidente della Repubblica come confermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 200 del 2006». Le motivazioni Non si tratta di una questione di merito sulla grazia al gioielliere piemontese, condannato a 14 anni e 9 mesi di carcere, fanno notare... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - «Mario Roggero? La grazia spetta a me». Perché Mattarella ha ricevuto Nordio (e gli ha ripetuto le parole di Luigi Einaudi)

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Mario Roggero, Mattarella riceve Nordio: «Grazia spetta solo al presidente della Repubblica»

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Temi più discussi: Roggero, Salvini chiede la grazia a Mattarella. Sit-in di Futuro Nazionale in Cassazione; A 72 anni in carcere perché ha reagito a un’aggressione. Condanna ingiusta: Salvini insorge e chiede la grazia per Mario Roggero; Mario Roggero condannato in via definitiva per l'uccisione di due rapinatori; Mario Roggero, condanna confermata: Per me è un ergastolo. Salvini a Mattarella: Conceda la grazia.

Isabella Tovaglieri, europarlamentare Lega: Inaccettabile e vergognosa la condanna inflitta a Mario Roggero. Mi auguro che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella conceda la grazia per porre rimedio a un’ingiustizia che considero assurda. Grazia x.com

Mario Roggero (il gioielliere che ha sparato ai due ladri) merita la condanna che ha ricevuto reddit

Mario Roggero dömd till 14 års fängelse: varför juveleraren ännu inte har anmält sig självMario Roggero prende tempo prima della costituzione in carcere mentre si riaccende lo scontro sulla legittima difesa e sulla grazia. notizie.it

Gioielliere Mario Roggero condannato, il ministro Nordio avvia istruttoria per la graziaLeggi su Sky TG24 l'articolo Gioielliere Mario Roggero condannato, il ministro Nordio avvia istruttoria per la grazia ... tg24.sky.it