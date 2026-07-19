Mattarella | Falcone e Borsellino simboli della riscossa civile del Paese

Un magistrato e cinque agenti di scorta sono stati uccisi in un attentato. La strage è avvenuta durante un viaggio in auto, e i nomi delle vittime sono stati ricordati come simboli della lotta contro la criminalità organizzata. Il presidente della Repubblica ha sottolineato che queste figure rappresentano la riscossa civile del Paese. La notizia è stata annunciata in una dichiarazione ufficiale, senza ulteriori dettagli sul contesto.

Roma, 19 luglio 2026 - " Paolo Borsellino pagò con la vita il proprio impegno di magistrato, e con lui vennero uccisi cinque servitori dello Stato, i cui nomi sono iscritti per sempre nella memoria della Repubblica: Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina". Con queste parole il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato i magistrati uccisi dalla mafia nel giorno dell’anniversario della strage di via d’Amelio. "A trentaquattro anni dall'eccidio restano intatti i nostri sentimenti di solidarietà e di vicinanza con i familiari di tutti coloro - uomini e donne delle forze di polizia, della magistratura, delle istituzioni - che hanno difeso la nostra comunità dal cancro mafioso". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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