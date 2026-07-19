Mattarella | Borsellino e Falcone simbolo della riscossa civile del Paese

Due mesi dopo l’attentato a Capaci, la strage di via D’Amelio ha profondamente colpito l’Italia. La bomba ha causato la morte di un magistrato e di altri membri delle forze dell’ordine. L’attacco ha rappresentato il punto più alto di un piano eversivo volto a indebolire le istituzioni democratiche e la libertà degli italiani. La memoria di queste vittime è stata associata a un messaggio di lotta civile.

"La strage di via D’Amelio, due mesi dopo quella di Capaci, ha segnato in profondità la coscienza del Paese.Rappresentò il culmine di un disegno eversivo che mirava a piegare le istituzioni democratiche e la stessa libertà degli italiani. Paolo Borsellino pagò con la vita il proprio impegno di magistrato, e con lui vennero uccisi cinque servitori dello Stato, i cui nomi sono iscritti per sempre nella memoria della Repubblica: Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina". Sono le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell'anniversario della strage di via D'Amelio, il 19 luglio 1992. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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