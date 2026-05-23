Mattarella | eredità Falcone-Borsellino patrimonio della democrazia italiana

Il presidente della Repubblica ha dichiarato che l’eredità di Falcone e Borsellino rappresenta un patrimonio etico e civile della democrazia italiana. La frase è stata pronunciata in occasione di un evento commemorativo, sottolineando l’importanza dei due giudici nella storia del Paese. Nessuna menzione è stata fatta di iniziative specifiche o di altre figure coinvolte. La dichiarazione si concentra sull’eredità morale lasciata dai due magistrati.

Roma, 23 mag. (askanews) – “L’eredità di Falcone e Borsellino costituisce un patrimonio etico e civile che appartiene alla nostra democrazia. Pegno consegnato anzitutto alle generazioni più giovani. Giovanni Falcone, e con lui Paolo Borsellino, ce lo hanno insegnato: la mafia finirà grazie a istituzioni salde, ad azioni di contrasto efficaci e coerenti, con un impegno educativo che sappia far crescere la fiducia in un domani da costruire insieme”. Lo dichiara il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell’anniversario della strage di Capaci e della Giornata della legalità che ogni anno ricorda insieme Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, uccisi dalla mafia per averla saputa combattere. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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