Matt Damon | Soffrivo di claustrofobia ho dovuto vincerla per fare l'Odissea
Matt Damon ha rivelato di aver sofferto di claustrofobia durante le riprese del suo ultimo film. Per interpretare Ulisse nel progetto diretto da Nolan, l’attore ha dovuto superare questa paura. In un’intervista, ha spiegato di aver lavorato duramente per vincere la claustrofobia, che lo aveva colpito durante le riprese in spazi ristretti. Contestualmente, Damon ha parlato della sua vita come padre di quattro figlie e del nuovo capitolo professionale.
Matt Damon si racconta nei giorni del lancio della sua Odissea: la nuova fase della vita da padre di quattro figlie, il corpo scolpito per interpretare Ulisse nel film di Nolan e il superamento della claustrofobia per completare il film. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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