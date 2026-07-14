Matt Damon | Soffrivo di claustrofobia ho dovuto vincerla per fare l'Odissea

Notizia in breve

Matt Damon ha rivelato di aver sofferto di claustrofobia durante le riprese del suo ultimo film. Per interpretare Ulisse nel progetto diretto da Nolan, l’attore ha dovuto superare questa paura. In un’intervista, ha spiegato di aver lavorato duramente per vincere la claustrofobia, che lo aveva colpito durante le riprese in spazi ristretti. Contestualmente, Damon ha parlato della sua vita come padre di quattro figlie e del nuovo capitolo professionale.