Massimo Caputi | Commentavo Mondiali e Europei su Tmc e sfidavo la Rai Lo sport a La7 purtroppo è sparito

Massimo Caputi ha spiegato di aver commentato eventi come i Mondiali e gli Europei su Tmc, sfidando la Rai. Ha aggiunto che lo sport, oggi, non trova spazio su La7, dove una volta era presente. Il giornalista ha anche detto di aver cercato di attirare un pubblico più giovane e di appassionati di una maggiore dinamicità, senza specificare i risultati di queste strategie.

Il celebre giornalista e voce ‘simbolo’ degli anni novanta si racconta a Fanpage.it: “Cercavamo di catturare un pubblico giovane e quella fetta che apprezzava la nostra maggiore dinamicità. Sky ha raccolto la nostra eredità”. Nel 2001 l’approdo in Rai: “Mi chiamò Simona Ventura. Lasciai un contratto a tempo indeterminato”. Su Mediaset: “Mi cercarono due volte”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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