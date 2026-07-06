Massimo Giletti tornerà su Rai 3 con il programma “Lo Stato delle Cose” a partire dal 14 settembre. La conferma del suo ritorno è stata comunicata dopo settimane di speculazioni, confermando che sarà nuovamente in onda con questa trasmissione. La data di inizio è stata resa nota ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui contenuti o eventuali modifiche alla formula del programma.

Massimo Giletti torna ufficialmente in televisione con Lo Stato delle Cose, il programma in onda su Rai 3. Dopo settimane di indiscrezioni e ipotesi sul futuro della trasmissione, è arrivata la conferma tanto attesa: il giornalista sarà di nuovo in prima linea a partire dal 14 settembre. L’annuncio è arrivato nel corso della presentazione dei palinsesti autunnali, dove la presenza del programma è stata confermata nonostante i dubbi circolati nei mesi precedenti. Le voci di una possibile cancellazione. Nei mesi scorsi si era diffusa l’idea che Lo Stato delle Cose, pur avendo registrato ascolti positivi, potesse non essere riconfermato per la nuova stagione televisiva. 🔗 Leggi su Tivvusia.it

© Tivvusia.it - Massimo Giletti torna su Rai 3 con “Lo Stato delle Cose”: confermato il ritorno a settembre

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MASSIMO GILETTI RESTA IN RAI A CONDURRE LO STATO DELLE COSE O CAMBIA EMITTENTE VOCI CLAMOROSE...

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Massimo Giletti torna su Rai 3 con Mussolini – Le Verità Nascoste

Temi più discussi: Giletti non molla ‘Chi l’ha visto’: Non escludo mai nulla. Ma il contratto (ancora) non c’è e la Rai ha altri piani; Massimo Giletti parla del futuro in Rai, degli ascolti e dei possibili scenari: Chi l'ha visto? Non escludo nulla; Palinsesti Rai 2026/2027: Massimo Giletti sostituisce Federica Sciarelli a Chi l'ha visto?; Massimo Giletti spinge per le crociere: Sindaco, perché non vuoi aprire a quelle in arrivo?.

Nella prossima stagione televisiva di @RaiTre dal 14 settembre tutti i lunedì torna in prima serata Massimo Giletti con la nuova edizione di Lo Stato Delle Cose x.com

Chi l’ha visto, spunta Giletti dopo la Sciarelli, lui non nega: Tutto è possibileMassimo Giletti non chiude all’ipotesi Chi l’ha visto dopo la Sciarelli e rilancia il nodo del contratto Rai ancora non firmato. La partita sul futuro di Massimo Giletti in Rai si è improvvisamente ri ... msn.com

Giletti non molla ‘Chi l’ha visto’: Non escludo mai nulla. Ma il contratto (ancora) non c’è e la Rai ha altri pianiLa Rai punta ancora su Massimo Giletti, nonostante non sia ancora arrivata la firma sul contratto, il giornalista sogna però anche Chi l'ha visto ... libero.it