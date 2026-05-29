Rai trasmetterà in esclusiva 35 partite dei Mondiali FIFA 2026, visibili sia su Rai 1 che su Rai Sport, e in streaming su Rai Play. Le partite saranno trasmesse principalmente nella fascia oraria delle 18. La programmazione prevede anche la copertura in diretta su più piattaforme, garantendo l'accesso gratuito agli utenti italiani. La diffusione include sia la televisione tradizionale che il servizio digitale, senza ulteriori dettagli sui canali o orari specifici.

Rai ha acquisito i diritti multipiattaforma (TV e Internetmobile) per il territorio italiano in esclusiva free, per 35 partite (trasmesse nella fascia oraria 18.40 – 02.00 su Rai 1) con programmazione pre e post-partita, oltre agli highlights delle restanti 69 partite della Coppa del Mondo FIFA 2026, in programma dall’11 giugno al 19 luglio 2026 per la prima volta in tre nazioni: Canada, Messico e Stati Uniti d’America. La supervisione di tutti i programmi è di Massimo Proietto e Marco Mazzocchi. RAI RADIO1 Rai Radio1 seguirà in diretta i principali incontri in programma nei giorni dei Mondiali. In particolare saranno 56 partite su un totale... 🔗 Leggi su Sportintv.eu

© Sportintv.eu - Mondiali FIFA 2026: la programmazione delle dirette TV su Rai 1, Rai Sport e in streaming su Rai Play

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Playoff Mondiali, la gol collection delle semifinali

Notizie e thread social correlati

Il fenomeno Pera Toons diventa serie tv: in arrivo su Rai Gulp e Rai Play dal 18 maggioDal 18 maggio, la serie tv ispirata al fenomeno Pera Toons sarà disponibile su Rai Gulp e Rai Play.

Il fumettista Pera Toons approda su Rai Gulp e Rai Play con una serie d’animazioneUn fumettista e content creator noto come PERA TOONS, il cui nome reale è Alessandro Perugini, ha portato una nuova serie di animazione su Rai Gulp e...

Temi più discussi: Mondiali 2026 in tv, dove vedere tutte le partite tra Dazn e Rai; Coppa del Mondo FIFA 2026; Come guardare e seguire in diretta streaming i Mondiali FIFA 2026; Dribbling Mondiali - S2026 - Puntata del 03/06/2026 - in diretta su Rai 2 03/06/2026 alle 14:05.

Dove vedere oggi il Senegal ai Mondiali FIFA 2026? Prossima partita, orario, canali TV e dirette streamingScegli una VPN veloce: ExpressVPN, NordVPN e Surfshark sono tra le migliori per il 2026. Installa l'app sul tuo dispositivo (PC, smartphone o TV) Connettiti a un server strategico Apri il servizio di ... goal.com

Mondiali 2026, quando iniziano e dove vederli in tv: il programma delle partite con orario italianoI Mondiali di Calcio si apprestano ad arrivare sulle Reti Rai con una programmazione ad hoc con orario italiano: l’annuncio di Stefano De Martino ... dilei.it