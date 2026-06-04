Il gip del Tribunale di Firenze ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, coinvolto nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. La decisione è stata comunicata senza ulteriori commenti ufficiali. La notizia è stata diffusa attraverso comunicati giudiziari e non sono state rese note motivazioni aggiuntive. La vicenda riguarda le indagini su eventuali collegamenti tra figure politiche e organizzazioni criminali.

Il gip del Tribunale di Firenze Patrizia Martucci ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'ambito dell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Secondo il giudice, “mancano elementi concreti su contattirapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi e quindi Marcello Dell'Utri, stretto collaboratore di Berlusconi”. Finisce così una delle saghe giudiziarie più lunghe, che hanno gettato fango su persone e movimenti per oltre trent’anni senza motivo. “Trent'anni di persecuzione, fango e veleni. Ma l'invidia e l'odio oggi vengono sconfitti! Giustizia è fatta amore mio!”, ha scritto Marta Fascina, parlamentare e ultima compagna di Silvio Berlusconi, condividendo una foto del Cavaliere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Archiviazione di Berlusconi, il messaggio di Marta Fascina: "Giustizia è fatta, amore mio"

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tra questo e l’archiviazione delle indagini contro Berlusconi e Dell’Utri direi non una gran giornata per il dottor Trarco Mavaglio x.com

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Qual è quella 'tassa invisibile' o quel costo assurdo della vita in Italia che vi manda letteralmente fuori di testa? reddit