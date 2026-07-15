A Montecitorio si sono visti alcuni esponenti vicini all'ex premier, tra cui Gianni Letta e Marta Fascina, quest’ultima che ha evitato commenti. La giornata è proseguita con discussioni e votazioni sulla nuova legge elettorale, chiamata Melonellum. La maggioranza ha subito una battuta d’arresto nel tardo pomeriggio, quando è stata approvata una proposta di emendamento che reintroduceva preferenze parziali con capolista bloccati, causando una perdita di voti.

Il day-after a Montecitorio prosegue la discussione e le votazioni sul Melonellum, la nuova legge elettorale voluta dal centrodestra. Ma tiene banco quanto accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, quando la maggioranza è andata sotto di un voto sull’emendamento per la reintroduzione di preferenze parziali con i capolista bloccati. Votazione in cui almeno una trentina sono i voti contrari alle preferenze arrivate, con il voto segreto, dall’interno del centrodestra. Marta Fascina, deputato di Forza Italia, alle domande dei cronisti oppone un ripetuto non commento. Anche Gianni Letta, avvicinato mentre lascia la Camera dei Deputati, evita commenti su quanto accaduto all’interno del centrodestra e si conceda con una battuta sotto il sole rovente davanti Montecitorio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - C’è aria di Berlusconi a Montecitorio: spuntano Gianni Letta e perfino Marta Fascina. Ma la deputata si trincera dietro a una muraglia di “non commento”

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