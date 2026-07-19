Mario Roggero ha espresso pentimento per le parole rivolte al presidente Sergio Mattarella. Prima di entrare nel carcere di Bollate, aveva rivolto un appello in modo molto deciso. Ora, Roggero ha dichiarato che l’appello è stato troppo freddo e si dice dispiaciuto per il tono usato. La sua dichiarazione arriva dopo aver riflettuto sulle modalità con cui si era rivolto al Capo dello Stato.

Mario Roggero si dice pentito: prima di entrare nel carcere di Bollate aveva rivolto un appello al Capo dello Stato Sergio Mattarella in maniera estremamente assertiva. Ora il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per omicidio fa marcia indietro e si dice dispiaciuto per i toni eccessivamente schietti utilizzati. Mario Roggero su Sergio Mattarella Roggero "sereno" in carcere Per Mario Roggero è il secondo pentimento Scontro politico su Mario Roggero Mario Roggero su Sergio Mattarella Mario Roggero è stato condannato in via definitiva per l’omicidio di due dei tre rapinatori che il 28 aprile 2021 avevano assaltato la sua gioielleria di Grinzane Cavour. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Mario Roggero pentito per le parole al presidente Sergio Mattarella: "Appello troppo freddo, mi dispiace"

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Mario Roggero a Bollate: «Mattarella Dopo grazia a Minetti ora si metta una mano sulla coscienza»

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Roggero entra in carcere: «Mattarella mi dia la grazia. Pentito? Sì, ma vi volevo vedere al posto mio»Mario Roggero è stato trasferito nel carcere di Bollate, dove inizierà a scontare una condanna definitiva di 14 anni e 9 mesi.

Temi più discussi: Secondo giorno in carcere per Roggero, Salvini lo va a trovare: Vorrei poterlo candidare; Mario Roggero si è costituito a Bollate. Ministero: 'L'iter per la grazia non è ancora partito'; Mario Roggero si costituisce in carcere a Bollate: Mattarella? Ha graziato uno scafista e Nicole Minetti, si metta una mano sulla coscienza; La vendetta non è legittima difesa. La Cassazione condanna Roggero e dà uno schiaffo alla destra.

Botta e risposta tra un grande Luca Sommi e un per nulla pentito, anzi esaltato Mario Roggero: Lei lo rifarebbe?. E il gioielliere rispose: Sì, subito! Era il 2023 x.com

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È provato e ha pianto. Le prime ore di Mario Roggero in carcere a BollateMario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour (Cuneo), è stato condannato a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo. È arrivato ... ilmessaggero.it

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