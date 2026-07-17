Mario Roggero in carcere a Bollate le ultime parole prima di entrare | Sono pentito ma bisogna trovarsi

Mario Roggero si è consegnato nel carcere di Bollate venerdì 17 luglio, dopo l’ordine di carcerazione firmato dalla Procura di Asti. La condanna definitiva è di 14 anni e 9 mesi. Prima di entrare, ha detto: “Sono pentito ma bisogna trovarsi...”. Roggero ha raggiunto il carcere di Milano poco dopo la decisione giudiziaria.

Mario Roggero si è presentato a Milano, nel carcere di Bollate, venerdì 17 luglio, subito dopo l’ordine di carcerazione firmato dalla Procura di Asti, in seguito alla condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi. La Cassazione lo ha ritenuto colpevole di duplice omicidio nei confronti di due rapinatori della sua gioielleria, uccisi dopo un inseguimento, e del tentato omicidio del terzo componente della banda. Le ultime parole prima di varcare la soglia: “Certamente, col senno di poi sono pentito, ma bisogna trovarsi” in quella situazione. La moglie ha presentato la domanda per la grazia. Mario Roggero a Bollate, le ultime parole prima di entrare Il gioielliere è arrivato in auto intorno alle 16:30, accompagnato da alcuno parenti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Temi più discussi: Il gioielliere Mario Roggero non è ancora in carcere, fratello: Provato, ma è resiliente; Il gioielliere Roggero prima del carcere: È finita, ora sarete voi la mia voce. Mi hanno voluto dare l'ergastolo; Uccise due banditi, condannato in via definitiva il gioielliere Mario Roggero. Lui: 'È finita, vado in carcere'; Mario Roggero verso il carcere: Portate avanti la mia battaglia. Lo sfogo social per salutare i sostenitori, ma in serata i legali lo convincono a non consegnarsi ancora.

Mario Roggero è arrivato nel carcere milanese di Bollate. Alle domande dei giornalisti su come si fosse pentito di quanto ha fatto, il gioielliere ha risposto: Sì, ma con il senno di poi, bisogna trovarsi in quelle situazioni. ANSA/INSTAGRAM/MARIO ROGG x.com

Uccise due banditi, condannato in via definitiva il gioielliere Mario Roggero. Lui: 'È finita, vado in carcere' reddit

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Mario Roggero si è costituito al carcere di Bollate. La moglie chiede la graziaLeggi su Sky TG24 l'articolo Caso Mario Roggero, il gioielliere non si era costituito: ora c'è l'ordine di carcerazione ... tg24.sky.it