Mario Roggero è stato trasferito nel carcere di Bollate, dove inizierà a scontare una condanna definitiva di 14 anni e 9 mesi. È accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante l’assalto alla sua gioielleria nel Cuneese, il 28 aprile 2021. In un messaggio, ha chiesto la grazia al presidente della Repubblica e ha dichiarato di essere pentito, aggiungendo di voler vedere al suo posto.

Mario Roggero è entrato nel carcere di Bollate per iniziare a scontare la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante l’assalto alla sua gioielleria di Grinzane Cavour, nel Cuneese, il 28 aprile 2021. Ma prima di varcare i cancelli della casa circondariale il gioielliere ha trasformato il suo ingresso in carcere in un duro atto d’accusa contro la giustizia italiana e in un appello al presidente della Repubblica. Roggero: mi aspetto la grazia, Mattarella l’ha concessa allo scafista che ha ammazzato 30 persone. “Il presidente Mattarella ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha graziato la Minetti, penso dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza”, ha dichiarato ai cronisti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Segui gli aggiornamenti su Mattarella.

© Secoloditalia.it - Roggero entra in carcere: «Mattarella mi dia la grazia. Pentito? Sì, ma vi volevo vedere al posto mio»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Mario Roggero si è presentato in carcere a Bollate: "Mi aspetto la grazia, Mattarella si metta una mano sulla coscienza"

Mattarella dia la grazia a RoggeroLa Corte di Cassazione dovrà decidere tra una settimana sulla richiesta di grazia presentata dal Presidente della Repubblica per Mario Roggero, un...

Temi più discussi: Il gioielliere Mario Roggero non è ancora in carcere, fratello: Provato, ma è resiliente; Il gioielliere convinto dalle figlie a prenotare un hotel: Stai con noi. Il carcere può attendere; Mario Roggero verso il carcere: Portate avanti la mia battaglia. Lo sfogo social per salutare i sostenitori, ma in serata i legali lo convincono a non consegnarsi ancora; Uccise due banditi, condannato in via definitiva il gioielliere Mario Roggero. Lui: 'È finita, vado in carcere'.

Mario Roggero, il gioielliere 72enne entra in carcere a Bollate: Pentito con il senno del poi, bisogna trovarsi in quelle situazioni ift.tt/thXPbNW x.com

Roggero entra in carcere. L'ultimo appello: Presidente, la prego. Mi conceda la graziaSi è costituito in carcere Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour condannato dalla Cassazione a 14 anni e 9 mesi di reclusione per ... iltempo.it

Uccise due banditi, condannato in via definitiva il gioielliere Mario Roggero. Lui: 'È finita, vado in carcere' reddit

Mario Roggero entra nel carcere di Bollate: Mattarella ha graziato Minetti, si metta mano sulla coscienzaDal carcere di Bollate alla richiesta di grazia: le dichiarazioni del gioielliere Mario Roggero riaccendono il dibattito sulla legittima difesa. notizie.it