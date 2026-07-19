Il presidente del Consiglio ha confermato di aver approvato l’intervento del ministro della Giustizia per valutare una richiesta di grazia riguardante un uomo condannato. La decisione è stata presa dopo le dichiarazioni dell’interessato, che ha sottolineato come la pena inflitta sia sproporzionata, considerando stress e paura vissuti. Il ministro della Giustizia ha avviato le procedure per esaminare il caso, su indicazione del governo.

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, chiarisce che è stata lei ad avallare che il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, si attivasse per istruire una pratica di grazia in merito al caso di Mario Roggero. «Ma certo, gli ho detto io di andare avanti, bisogna chiamare le cose con il loro nome» dice la premier in un colloquio con il 'Corriere della sera', in merito al caso del gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo. «Una cosa è il potere di concedere la grazia - aggiunge Meloni - e nessuno ha mai messo in dubbio che questa prerogativa appartenga esclusivamente al Quirinale, ma ciò non vieta al Guardasigilli di istruire il procedimento». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Mario Roggero, Meloni: «La pena è spropositata, bisogna valutare stress e paura»

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