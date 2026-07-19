Il presidente del Consiglio ha confermato di aver autorizzato il ministro della Giustizia a valutare una richiesta di grazia per un detenuto, ritenendo la pena sproporzionata e considerando fattori come stress e paura. La decisione riguarda un caso specifico e viene attribuita direttamente alla sua approvazione. La comunicazione avviene a seguito di dichiarazioni del detenuto, che ha affermato di aver ricevuto indicazioni in tal senso.

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, chiarisce che è stata lei ad avallare che il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, si attivasse per istruire una pratica di grazia in merito al caso di Mario Roggero. «Ma certo, gli ho detto io di andare avanti, bisogna chiamare le cose con il loro nome» dice la premier in un colloquio con il 'Corriere della sera', in merito al caso del gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo. «Una cosa è il potere di concedere la grazia - aggiunge Meloni - e nessuno ha mai messo in dubbio che questa prerogativa appartenga esclusivamente al Quirinale, ma ciò non vieta al Guardasigilli di istruire il procedimento». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Mario Roggero, Meloni: «Ho detto io a Nordio di attivarsi per la grazia. La pena è spropositata, bisogna valutare stress e paura»

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Il Referendum sulla giustizia, spiegato semplicemente

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Ho appena firmato per chiedere la Grazia a Mario #Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver difeso la sua famiglia da dei criminali. x.com

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