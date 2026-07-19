La presidente del Consiglio ha confermato di aver autorizzato il ministro della Giustizia ad avviare l’istruttoria per una possibile grazia nei confronti di un condannato. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda un procedimento di natura amministrativa. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato reso pubblico riguardo alle motivazioni o alle tempistiche dell’eventuale provvedimento.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha confermato di aver dato il proprio assenso al ministro della Giustizia Carlo Nordio affinché avviasse l’istruttoria relativa a una possibile grazia per Mario Roggero. Il gioielliere è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo. In un colloquio con il Corriere della Sera, la premier ha rivendicato apertamente la decisione: «Gli ho detto io di andare avanti, bisogna chiamare le cose con il loro nome». 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Mario Roggero, Meloni conferma: «Ho autorizzato Nordio ad avviare la pratica di grazia»

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Opinioni delle due parti riguardo al caso di Mario Roggero reddit

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