La presidente del Consiglio Giorgia Meloni interviene sul caso di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori dopo l’assalto alla sua attività nel 2021. In un’intervista al Corriere della Sera, la premier conferma di aver autorizzato il ministro della Giustizia Carlo Nordio ad avviare l’istruttoria per una possibile grazia, ribadendo però che la decisione finale spetta esclusivamente al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Meloni: “Sono stata io a dire a Nordio di andare avanti”. La premier chiarisce il ruolo del Governo nella vicenda, spiegando che l’iniziativa del Guardasigilli rientra nelle sue prerogative. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Caso Roggero, Meloni: “Ho autorizzato Nordio ad avviare la pratica di grazia”

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Temi più discussi: Nordio frena sulla grazia a Roggero, Meloni contro i risarcimenti; Roggero va in carcere e chiede la grazia; Giorgia Meloni e il post sul ddl Sicurezza pro Mario Roggero, il gioielliere non può beneficiarne: il motivo; Caso Roggero, Meloni: Ho autorizzato Nordio ad avviare la pratica di grazia.

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Opinioni delle due parti riguardo al caso di Mario Roggero reddit

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