Il ministro della Giustizia ha avviato la procedura per concedere la grazia a Mario Roggero, ma il presidente della Repubblica ha bloccato la richiesta. La mobilitazione del centrodestra per l’uscita dal carcere di Roggero continua senza sosta. Il procedimento amministrativo è stato avviato, ma ancora non si è arrivati a una decisione definitiva. La questione resta aperta, con il presidente che ha esercitato il suo ruolo di controllo.

La mobilitazione per la grazia a Mario Roggero è partita: tutto il centrodestra lo vuole fuori dal carcere. Non ci sono cedimenti. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha avviato un’istruttoria per la grazia all’orefice che ha sparato per legittima difesa a due rapinatori, ma dal Colle Sergio Mattarella frena gli entusiasmi: «La Costituzione riserva esclusivamente al presidente della Repubblica» il potere di graziare un condannato. Tradotto: ognuno rispetti la Carta. La ola per il gioielliere di Grinzane Cavour, 72 primavere e una condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi che per lui «è pari a un ergastolo», è arrivata subito in Parlamento, i senatori della Lega hanno esibito in Aula la foto dell’orefice scandendo: «Mario libero subito». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Grazia per Roggero, Nordio avvia la pratica ma Mattarella frena

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