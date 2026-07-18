Un gioielliere condannato per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo ha trascorso la sua prima notte in cella. La visita di un politico si è svolta in carcere, dove l’avvocato ha riferito di un colloquio previsto alle 12 con il detenuto. Non sono state rese note ulteriori dichiarazioni o dettagli sulla condizione dell’uomo.

Roma, 18 luglio 2026 – “Sto andando ora a Bollate da Mario. Alle 12 ho il colloquio con lui in carcere, in camera avvocati”. Lo ha detto Stefano Marcolini, difensore di Mario Roggero, il gioielliere condannato per avere ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo, il 28 aprile 2021. “Tra i doveri del difensore c'è quello di capire com'è andata la prima notte in carcere” spiega il legale, sottolineando ancora: “Mario ha 72 anni, è incensurato”. https:www.quotidiano.netvideodiretta-quotidiano-nazionale-hdcfxky1 Mi sento all'ergastolo Ha dichiarato Roggero prima di entrare a Bollate sottolineando tutta la sua amarezza per una condanna che non si aspettava. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Mario Roggero, la prima notte in cella e le lacrime. Salvini va a trovarlo in carcere

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Mario Roggero: 14 anni e 9 mesi. Grazia subito | Documentario

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