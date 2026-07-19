Mario Roggero la moglie Mariangela | L' ultimo abbraccio davanti al carcere per me è un incubo | A Mattarella chiedo un atto di umanità

Venerdì, un uomo di 72 anni è stato portato nel carcere di Bollate per scontare una pena definitiva. La moglie, Mariangela Sandrone, ha riferito di avergli dato l’ultimo abbraccio prima dell’ingresso in cella, definendolo un incubo. Ha anche chiesto al Presidente della Repubblica un gesto di umanità. La coppia avrebbe dovuto festeggiare le nozze d’oro, ma ora non potranno farlo mano nella mano.

Non potranno festeggiare mano nella mano le loro nozze d'oro Mariangela Sandrone e Mario Roggero, dopo che venerdì il 72enne è entrato nel carcere milanese di Bollate per scontare la sua pena definitiva. "Mi sento sospesa in un incubo che è diventato realtà, la casa è incredibilmente silenziosa. È un pezzo della mia vita che mi è stato strappato via". Queste le prime parole della moglie del gioielliere, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori che poco prima avevano assaltato l'attività della coppia. E, sulle pagine della Stampa, la donna lancia un appello al presidente della Repubblica Sergio Mattarella: "Gli chiedo un atto di clemenza e umanità, per permettere a un uomo anziano di trascorrere gli ultimi anni della sua vita insieme alla sua famiglia". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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