Mario Roggero in carcere a Bollate perché in molti si costituiscono proprio in quell' istituto di pena
Mario Roggero si trova nel carcere di Bollate, dove ha scelto di costituirsi per scontare una condanna definitiva di 14 anni e 9 mesi. La condanna deriva dall’uccisione di due rapinatori e dal ferimento di un terzo durante un episodio avvenuto in precedenza. Numerosi condannati preferiscono scontare la pena in questa struttura, che si trova nel territorio. Roggero è tra coloro che hanno deciso di entrare in questa struttura per scontare la propria condanna.
Come è noto, fra i numerosi condannati che per costituirsi hanno scelto il carcere di Bollate c’è anche Mario Roggero, che ha optato proprio per quell’istituto di pena al fine di scontare la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per l’uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo. “Mi è stato consigliato, è un buon carcere, probabilmente la scelta migliore”, ha detto ai giornalisti consegnandosi. I motivi dietro a questa scelta sono diversi. Perché Roggero si è costituito a Bollate La scelta di Mario Roggero non è un caso isolato: negli ultimi anni Bollate è diventato il carcere più ambito tra i detenuti del Nord Italia, soprattutto quelli con condanne lunghe. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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