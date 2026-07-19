Mario Roggero si trova nel carcere di Bollate, dove ha scelto di costituirsi per scontare una condanna definitiva di 14 anni e 9 mesi. La condanna deriva dall’uccisione di due rapinatori e dal ferimento di un terzo durante un episodio avvenuto in precedenza. Numerosi condannati preferiscono scontare la pena in questa struttura, che si trova nel territorio. Roggero è tra coloro che hanno deciso di entrare in questa struttura per scontare la propria condanna.

Come è noto, fra i numerosi condannati che per costituirsi hanno scelto il carcere di Bollate c’è anche Mario Roggero, che ha optato proprio per quell’istituto di pena al fine di scontare la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per l’uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo. “Mi è stato consigliato, è un buon carcere, probabilmente la scelta migliore”, ha detto ai giornalisti consegnandosi. I motivi dietro a questa scelta sono diversi. Perché Roggero si è costituito a Bollate La scelta di Mario Roggero non è un caso isolato: negli ultimi anni Bollate è diventato il carcere più ambito tra i detenuti del Nord Italia, soprattutto quelli con condanne lunghe. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Mario Roggero in carcere a Bollate, perché in molti si costituiscono proprio in quell'istituto di pena

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