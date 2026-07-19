Mario Roggero il piano del governo | rinforzare la legittima difesa blitz per ?bruciare? Vannacci Ecco come può cambiare
Il governo sta valutando un intervento rapido sulla legge sulla legittima difesa, con l’obiettivo di rafforzare le tutele. La proposta potrebbe includere modifiche che rendano più ampia la possibilità di usare la forza in difesa propria o di terzi. La strategia prevede un’azione immediata, che potrebbe coinvolgere anche l’attenzione su casi specifici, come quello di Roberto Vannacci. Il cambiamento potrebbe influenzare le modalità di applicazione della legge in situazioni di difesa personale.
Una legittima difesa ancora più legittima. Il governo alle prese con l’affaire Roggero medita un blitz per «bruciare» sui tempi Roberto Vannacci. Un ritocco alla legge sulla legittima difesa. Per ampliarne il perimetro e ridefinire il concetto di «pericolo attuale». Tradotto: se il ritocco alla normativa andrà in porto, la vittima non dovrà più attendere l’aggressione prima di difendersi. O di premere il grilletto, in casi estremi. L’idea è stata discussa in questi giorni ai piani alti del governo e fra esponenti di primo piano di Fratelli d’Italia e il Guardasigilli Carlo Nordio. Potrebbe prendere la forma di un emendamento del governo al decreto sul Patto Ue della migrazione da presentare in Parlamento. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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