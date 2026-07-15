La difesa è sempre legittima | i comitati di Fiumicino si mobilitano per Mario Roggero

Oggi a Fiumicino si è svolta un’iniziativa di solidarietà a favore di un uomo condannato a quasi 15 anni di carcere. La persona era stata giudicata colpevole in relazione a un episodio in cui, secondo i promotori, si trovava a difendere la propria vita, attività e famiglia. L’evento ha coinvolto comitati locali che hanno espresso vicinanza e sostegno, contestando la condanna e sottolineando la legittimità dell’azione di difesa. Nessun dettaglio sulle modalità dell’episodio o sui fatti specifici.

Fiumicino, 15 luglio 2026 – “Si è svolta oggi un’iniziativa di partecipazione e solidarietà nei confronti di Mario Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi di reclusione per una vicenda che, secondo i promotori dell’iniziativa, si è verificata mentre difendeva la propria vita, la propria attività lavorativa e la propria famiglia. Il Comitato Costituente Fiumicino 1270, il Comitato 1517 e il Comitato 1618 hanno preso parte all’iniziativa per esprimere la propria vicinanza a Mario Roggero e manifestare la convinzione che il caso meriti particolare attenzione”, si legge in una nota. “I promotori ribadiscono che i diritti e i principi sanciti dalla Costituzione costituiscono il fondamento della cultura democratica e dello Stato di diritto. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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