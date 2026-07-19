La famiglia di Mario Roggero ha dichiarato che nel 2005, durante una lite con il fidanzato di una delle sue figlie, l’uomo agì per istinto di protezione e non come parte di una spedizione punitiva. Secondo quanto riferito, Roggero avrebbe colpito la ragazza e tentato di investirla, e durante il confronto avrebbe estratto una pistola minacciando anche i genitori del giovane. L’uomo ha patteggiato nel 2007.

Nessuna spedizione punitiva ma solo istinto di protezione paterna. Così la famiglia di Mario Roggero, sui canali social del gioielliere, torna sull'episodio del 2005, riferendosi a una lite con il fidanzato di una delle figlie, durante la quale estrasse una pistola e minacciò anche i genitori del giovane, per cui patteggiò nel 2007. In un post pubblicato ieri sera e intitolato «Precisazione della famiglia Roggero sul precedente del 2005 e sulle falsità scritte in questi giorni», si legge: «E' la stessa sentenza della Corte di Assise d'appello ad affermare che quel vecchio precedente del 2005 non abbia pesato sulla condanna di oggi. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Mario Roggero, i familiari: «Le minacce al fidanzato della figlia nel 2005? Fu istinto paterno, non una spedizione punitiva. Lui la picchiò e provò a investirla»

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