Il precedente del 2005 di Mario Roggero la famiglia lo difende | Fu istinto paterno La pistola in faccia e la loro versione sui pugni alla figlia

I parenti di Mario Roggero difendono il suo comportamento nel 2005, definendolo “istinto paterno”. La sua famiglia ha anche fornito la loro versione sui pugni rivolti alla figlia e sulla pistola puntata in faccia, contestando l’interpretazione di un’azione punitiva. La vicenda riguarda un episodio di lite tra Roggero e il fidanzato della figlia, avvenuto circa venti anni fa.

Non ci stanno i parenti di Mario Roggero a far passare la lite del 2005 con il fidanzato della figlia come se fosse stata una «spedizione punitiva». Sui social, i famigliari del gioielliere in carcere per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo tornano quell’ episodio citato anche negli atti delle sentenze, che hanno visto condannato il 72enne. In quella vicenda di oltre vent’anni fa, Roggero aveva prima ricevuto la telefonata di una delle sue quattro figlie, lasciata per strada dal fidanzato dell’epoca dopo una lite violenta, molto più secondo la famiglia Roggero di quanto sia stato raccontato in questi giorni. Dopo di che, l’orefice si sarebbe presentato a casa del ragazzo e pistola in pugno, avrebbe minacciato lui e i suoi genitori. 🔗 Leggi su Open.online

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Mario Roggero e il precedente col fidanzato della figlia, lo schiaffo a lei e la pistola in faccia a lui: l’episodio nel 2005 dopo un’altra rapinaNel 2005, Mario Roggero è stato coinvolto in un episodio violento che riguarda il precedente con il fidanzato della figlia.

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Temi più discussi: Roggero, il precedente nel 2005: minacciò il fidanzato della figlia; Roggero e la pistola nel 2005: il precedente che ha pesato in sentenza; Il precedente processo di Roggero nel 2005 richiamato nelle sentenze: minacciò con la pistola il fidanzato della figlia e i genitori. Lo stress per l'unica (terribile) rapina del 2015; Il precedente di Roggero: nel 2005 pugni e pistola in faccia al fidanzato violento della figlia.

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Il precedente del 2005 di Mario Roggero, la famiglia lo difende: Fu istinto paterno. La pistola in faccia e la loro versione sui pugni alla figliaNon ci stanno i parenti di Mario Roggero a far passare la lite del 2005 con il fidanzato della figlia come se fosse stata una spedizione punitiva. Sui social, i famigliari del gioielliere in carcere ... msn.com

Roggero, il caso del 2005: famiglia smentisce spedizione punitiva, Fu protezione dopo l’aggressione alla figliaNessuna spedizione punitiva, solo istinto di protezione paterna. Così la famiglia di Mario Roggero torna a parlare dell'episodio del 2005 attraverso i canali social del gioielliere. ilmattino.it