La premier ha commentato la vicenda di un uomo coinvolto in un episodio che ha suscitato molte discussioni pubbliche. Ha espresso dubbi sulla capacità di giudicare il suo stato emotivo, chiedendosi chi possa valutare il dolore, il trauma e la paura in quel momento. Meloni ha sottolineato l’incapacità di stabilire se l’uomo fosse in grado di intendere al momento dei fatti. La questione ha diviso l’opinione pubblica e attirato l’attenzione sui limiti delle valutazioni giudiziarie.

"Chi è in grado di giudicare il dolore, il trauma, lo stress e la paura di quest’uomo? Siamo sicuri che in quel momento fosse capace di intendere?". In un caso come quello di Mario Roggero, che sta spaccando l'opinione pubblica, la premier Giorgia Meloni ha deciso di intervenire con una serie di interrogativi. Di provocazioni, di dubbi o di elementi che - sebbene non siano ancora state pubblicate le motivazioni della sentenza di condanna del gioielliere - per lei è difficile comprendere. In un colloqui con il Corriere della Sera, la leader italiana ha anche sottolineato il "problema della proporzionalità delle pene". E sulla pratica di grazia per Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso fuori dalla sua attività due rapinatori, ha rivelato: "Ma certo, ho detto io a Nordio di andare avanti". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Mario Roggero, i dubbi di Giorgia Meloni: "Chi può giudicare il suo trauma? Era entrato in modalità combattimento"

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Se quello di Roggero fosse un caso caro a certa politica (e magistratura, quindi) non ho dubbi che si sarebbe invocata una temporanea incapacita' di intendere dovuto all'emotivita' del momento e alle precedenti rapine violente subite. Purtroppo Mario e' bian x.com

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