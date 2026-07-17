Il governo ha approvato un nuovo disegno di legge sulla sicurezza che stabilisce che chi viene danneggiato mentre sta commettendo un reato non può ricevere risarcimenti, né i familiari di chi si trova nella stessa situazione. La proposta nasce dall’idea che chi si difende da un’aggressione non debba essere obbligato a pagare per l’aggressore. La norma mira a eliminare situazioni considerate paradossali, in cui le vittime di reati si trovano a dover risarcire chi le ha aggredite.

«Mi aggredisci. Mi difendo. E dovrei risarcirti io? Non è giusto. Con l'ultimo ddl Sicurezza introduciamo una regola di puro buon senso: chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, né possono farlo i suoi familiari». Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni. Nel post è allegata anche una foto della premier e la scritta "Basta paradossi! Chi commette un reato non può pretendere un risarcimento per i danni subiti mentre delinque" «Chi viola la legge - scrive ancora la premier - non può pretendere di essere risarcito da chi si è difeso. Lo Stato sta dalla parte delle persone perbene. Non dei criminali». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Mario Roggero, Meloni: «Chi commette reati non può essere risarcito da chi si è difeso. Basta paradossi»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Basta risarcimenti a chi commette reati: il ddl della Lega per completare la legittima difesaLa Lega ha depositato in Senato un disegno di legge che mira a eliminare i risarcimenti per chi commette certi reati.

"Daspo a chi commette reati nelle ’zone rosse’"Un nuovo provvedimento prevede il Daspo per chi commette reati nelle zone considerate a rischio.

Temi più discussi: Roggero, Nordio ricevuto al Colle: Puntualizzati i limiti delle attribuzioni del ministro sulla grazia; La Cassazione ha confermato la condanna del gioielliere che nel 2021 uccise due rapinatori; Nordio: Grazia a Roggero. Poi lo stop di Mattarella, ma c’era l’input di Meloni; Mario Roggero chi è, le parole sui social prima del carcere.

Mentre i parlamentari del centrodestra hanno promosso una petizione per chiedere la grazia a Mario Roggero, il ministro Nordio ha avviato l’istruttoria prevista per valutarne l’eventuale concessione. Nel frattempo, il Governo Meloni ha già introdotto nel Ddl Si x.com

Governo Meloni, centrodestra prova a superare la crisi sulla legge elettorale, tensioni con il Quirinale per la grazia a Roggero: news in direttaLe notizie dell'ultima ora sul governo Meloni dopo il flop sulla legge elettorale: la maggioranza prova a ricompattarsi dopo aver approvato la riforma ... fanpage.it

Chi è Mario Roggero, il gioielliere condannato per aver ucciso due rapinatori e per cui Salvini chiede la graziaIl gioielliere di Cuneo è stato condannato a 14 anni e 9 mesi. La rapina, il processo e la richiesta di grazia ... affaritaliani.it