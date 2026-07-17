Mario Roggero Meloni | Chi commette reati non può essere risarcito da chi si è difeso Basta paradossi

Da ilmessaggero.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il governo ha approvato un nuovo disegno di legge sulla sicurezza che stabilisce che chi viene danneggiato mentre sta commettendo un reato non può ricevere risarcimenti, né i familiari di chi si trova nella stessa situazione. La proposta nasce dall’idea che chi si difende da un’aggressione non debba essere obbligato a pagare per l’aggressore. La norma mira a eliminare situazioni considerate paradossali, in cui le vittime di reati si trovano a dover risarcire chi le ha aggredite.

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«Mi aggredisci. Mi difendo. E dovrei risarcirti io? Non è giusto. Con l'ultimo ddl Sicurezza introduciamo una regola di puro buon senso: chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, né possono farlo i suoi familiari». Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni. Nel post è allegata anche una foto della premier e la scritta "Basta paradossi! Chi commette un reato non può pretendere un risarcimento per i danni subiti mentre delinque" «Chi viola la legge - scrive ancora la premier - non può pretendere di essere risarcito da chi si è difeso. Lo Stato sta dalla parte delle persone perbene. Non dei criminali». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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