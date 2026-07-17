Giorgia Meloni ha pubblicato un post sul ddl Sicurezza che sembra sostenere il posizione di Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo. Tuttavia, Roggero non può beneficiare delle misure previste dal disegno di legge. La premier non ha fatto riferimenti diretti al caso, ma il messaggio appare collegato alla vicenda giudiziaria.

Giorgia Meloni interviene sul caso del gioielliere Mario Roggero, condannato a 14 anni per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo. Lo fa con un post dove non cita direttamente il caso, ma lo lascia intendere. Scrive: “Mi aggredisci. Mi difendo. E dovrei risarcirti io? Non è giusto”. Introduce poi il tema, ovvero l’ultimo ddl Sicurezza nel quale viene introdotta la regola che definisce di “puro buon senso”: chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato, non può chiedere alcun risarcimento né possono farlo i suoi familiari. Giorgia Meloni e il post sul ddl Sicurezza Giorgia Meloni ha pubblicato un nuovo post nel quale sembra fare riferimento al caso di Mario Roggero, il gioielliere che è stato condannato a 14 anni per aver ucciso due rapinatori. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Giorgia Meloni e il post sul ddl Sicurezza pro Mario Roggero, il gioielliere non può beneficiarne: il motivo

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