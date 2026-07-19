Nonostante le aperture della Lega per una candidatura politica di Mario Roggero, l’idea è impraticabile data l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e i vincoli della legge Severino. Il gioielliere è stato condannato definitivamente per omicidio in base alla stessa riforma della legittima difesa del 2019 promossa dal centrodestra, poiché ha sparato a pericolo terminato. Il dibattito politico sulla candidatura di Mario Roggero L'interdizione dai pubblici uffici L'iter per la richiesta di grazia Il dibattito politico sulla candidatura di Mario Roggero Dibatti aperto nel centrodestra sull’ipotesi di inserire nelle liste elettorali il gioielliere Mario Roggero. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Mario Roggero e l'ipotesi della candidatura impossibile, perché secondo la legge non può essere votato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Perché Mario Roggero non può essere candidato e la grazia resta un’ipotesi lontanaMario Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi, ha perso i diritti politici legati all'interdizione dai pubblici uffici.

Caso Mario Roggero, dove finisce la legittima difesa e cosa può accadere con la grazia. L’avvocato ci spiega cosa prevede la leggeL’avvocato cassazionista spiega che la legittima difesa ha limiti definiti dalla legge e che, in assenza di condizioni specifiche, può essere...

Temi più discussi: Mario Roggero condannato in via definitiva per l'uccisione di due rapinatori; Condannato in via definitiva Mario Roggero, uccise 2 ladri nel Cuneese; Caso Roggero, via Arenula smentisce l'avvio dell'iter per la grazia, la moglie deposita l'istanza; La Cassazione ha confermato la condanna del gioielliere che nel 2021 uccise due rapinatori.

Meloni e i dubbi su Mario Roggero, la spinta su Nordio per la grazia e le critiche: Sicuri che fosse finito il pericolo? Perché la pena è sproporzionata x.com

Mario Roggero: Ho rivolto un appello troppo freddo a Mattarella, mi dispiaceÈ un uomo che ha passato la prima notte nell'istituto penitenziario alle porte di Milano. Il pensiero è rivolto sempre alla moglie Mariangela, che ha presentato la domanda di grazia. Poi, certo, le f ... huffingtonpost.it

Mario Roggero: Chiedo scusa a Mattarella, il mio appello per la grazia troppo freddo. Salvini torna a trovarlo in carcereIl leader della Lega Matteo Salvini è tornato oggi nel carcere di Bollate per fare visita al gioielliere Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di due ... ilmessaggero.it