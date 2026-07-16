Perché Mario Roggero non può essere candidato e la grazia resta un'ipotesi lontana

Mario Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi, ha perso i diritti politici legati all'interdizione dai pubblici uffici. Il centrodestra chiede la grazia, ma la procedura richiede tempi lunghi e non garantisce effetti immediati. La richiesta di clemenza è in fase di valutazione, ma non è certo che venga concessa. La situazione legale di Roggero rimane invariata fino a eventuali decisioni definitive sulla grazia.

Dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi, il gioielliere Mario Roggero perde i diritti politici legati all'interdizione dai pubblici uffici. Intanto il centrodestra invoca la grazia, ma la procedura è lunga e non produce effetti automatici. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Mario Roggero reddit

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