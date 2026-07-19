Mario Roggero condannato a morte

Un gioielliere di 72 anni di Grinzane Cavour è stato condannato a morte dopo essere stato coinvolto in una rapina. L’uomo è stato riconosciuto colpevole di aver preso parte a un episodio violento che ha portato alla condanna. La sentenza è stata emessa da un tribunale locale, che ha stabilito la pena capitale nel procedimento giudiziario. La vicenda ha attirato l’attenzione sui procedimenti legali legati a reati di rapina e violenza.

di Armando Manocchia – Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni di Grinzane Cavour (CN), è balzato alle cronache a seguito di una drammatica rapina avvenuta nel suo negozio il 28 aprile 2021, quando tre delinquenti entrarono nella sua gioielleria armati di una pistola – POI rivelatasi giocattolo – e di un coltello – NON giocattolo – e usando violenza e minacce. La vicenda, che si concluse tragicamente, ha accesso un ampio dibattito sulla legittima difesa. Mario Roggero, come il 99,99% dei gioiellieri, possedeva legalmente una pistola. E se la possedeva legalmente che cosa avrebbe dovuto farci se non difendere la propria e l’altrui... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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MARIO ROGGERO: UNA CONDANNA CHE FA DISCUTERE

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