Mario Roggero condannato | E' finita vado in carcere

Da quotidiano.net 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un gioielliere è stato condannato e ha annunciato di dover scontare una pena detentiva, dichiarando online che “è finita” e “vado in carcere”. In un video pubblicato sui social, ha anche chiesto l’intervento di una legge contro le ingiustizie, affermando che sarà la voce di chi si sente vittima di ingiustizie. La condanna riguarda questioni legali non specificate.

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Il gioielliere in un video sui social: "Sarete voi la mia voce, serve una legge contro le ingiustizie". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Mario Roggero condannato: "E' finita, vado in carcere"
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Mario Roggero racconta la sua storia

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