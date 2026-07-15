La cassazione ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi per il gioielliere di Gallo di Grinzane, ritenuto responsabile dell’uccisione di due rapinatori e del ferimento di un terzo durante un tentativo di furto nel suo negozio avvenuto il 28 aprile 2021. La sentenza definitiva segue il processo che ha accertato il suo ruolo nell’evento.

E’ definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, gioielliere di Gallo di Grinzane, in provincia di Cuneo, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l’assalto al suo negozio il 28 aprile del 2021. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale di Cassazione. I giudici hanno rigettato il ricorso presentato dal difensore dell’imputato. I Supremi Giudici hanno quindi fatto passare in giudicato quanto deciso nel dicembre dello scorso anno dalla Corte d’Assise d’Appello di Torino. Roggero, oggi 72enne, è il gioielliere di Grinzane Cavour (Cuneo) che il 28 aprile 2021 uccise due rapinatori, il 58enne Giuseppe Mazzarino e il 44enne Andrea Spinelli, dopo l’assalto al suo negozio. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Rapinatori uccisi dal gioielliere, Mario Roggero condannato in via definitiva

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Il gioielliere Mario Roggero condannato dalla Cassazione per aver ucciso due rapinatori

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