Una nave mercantile di proprietà turca e con bandiera della Guinea-Bissau è stata colpita da tre missili da crociera nel Mar Nero, secondo la marina ucraina. L’attacco è stato effettuato dalla Russia e ha causato almeno cinque morti. La nave si trovava in acque internazionali al momento dell’attacco. Non sono stati riportati dettagli sulle condizioni di eventuali sopravvissuti o sullo stato della nave.

La Russia ha lanciato un attacco nel Mar Nero colpendo «con tre missili da crociera» una nave mercantile di proprietà turca e battente bandiera della Guinea-Bissau: lo afferma la marina ucraina in un comunicato diffuso su Telegram, precisando che ci sono al momento almeno cinque morti. La nave, aggiunge la stessa fonte, stava "lasciando la zona di guerra trasportando un carico di cereali». La marina ucraina riferisce inoltre che ci sono altri cinque dispersi, mentre «otto membri dell’equipaggio sono stati evacuati e trasportati in un ospedale a Odessa». 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

Segui gli aggiornamenti su Ucraina.

© Gazzettadelsud.it - Marina ucraina: "Missili russi colpiscono una nave mercantile turca: 5 morti"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Guerra Ucraina: Enorme Uso di Missili e Munizionamento di Precisione

Notizie e thread social correlati

Raid russi: 500 droni e 22 missili colpiscono l’Ucraina e una nave cineseNella notte, l’Ucraina è stata colpita da un attacco di vasta scala che ha coinvolto circa 500 droni e 22 missili provenienti dalla Russia.

Missili russi nel Mar Nero, colpito un mercantile turco: «Almeno cinque morti»Nel Mar Nero, la Russia ha lanciato tre missili da crociera contro un mercantile turco battente bandiera della Guinea-Bissau.

Temi più discussi: Oltre 40 missili russi su Kiev, che colpisce il petrolio di Mosca; L'Ucraina afferma di aver affondato una motovedetta russa.; Zelensky nomina il nuovo capo dei servizi, ma la piazza continua a sostenere Fedorov; I droni ucraini affondano la flotta ombra di Putin, oltre 20 petroliere in fiamme nel Mar d'Azov. E Mosca fugge dallo stretto di Kerch.

Una nave mercantile di proprietà turca e battente bandiera della Guinea-Bissau è stata colpita da tre missili da crociera russi mentre lasciava la zona di guerra nel Mar Nero con un carico di cereali. Lo riferisce la Marina ucraina. Secondo il bilancio provvisor x.com

Guerra Ucraina, marina di Kiev: Missili russi su una nave mercantile turca: 5 morti LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina, Zelensky: 'Su Kiev uno dei più grandi raid con missili balistici'. LIVE ... tg24.sky.it

Guerra in Ucraina, ultime notizie. Kiev: missili russi su nave turca, almeno cinque mortiLe forze armate russe hanno condotto nella notte un massiccio attacco contro complessi del settore militare-industriale e nodi logistici a Kiev e nella regione della capitale ucraina ... ilsole24ore.com

La Prossima Minaccia della Russia: il Potere Militare di Mosca dopo l'Ucraina reddit