Raid russi | 500 droni e 22 missili colpiscono l’Ucraina e una nave cinese

Nella notte, l’Ucraina è stata colpita da un attacco di vasta scala che ha coinvolto circa 500 droni e 22 missili provenienti dalla Russia. Tra le aree colpite ci sono strutture civili e infrastrutture critiche. Durante l’attacco è stata colpita anche una nave di proprietà cinese, senza che siano stati forniti dettagli sul suo coinvolgimento. La difesa aerea ucraina non è riuscita a intercettare tutti i missili, lasciando alcune esplosioni visibili sul territorio.

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