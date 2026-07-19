A Monaco di Baviera, nell’Olympiaschwimmhalle del 1972, un’atleta ha stabilito un nuovo record nel nuoto. La gara si è svolta senza che le dichiarazioni pubbliche dell’atleta, che ha detto di non essere interessata alle medaglie o ai giochi di ruolo familiari, abbiano influenzato la prestazione. Il cronometro ha segnato il nuovo tempo, confermando la vittoria. La nuotatrice ha anche riferito di non attribuire grande valore a giochi come il Monopoli o a confronti con atleti famosi.

Il cronometro non mente mai. A Monaco di Baviera, nella storica Olympiaschwimmhalle che nel 1972 vide Novella Calligaris conquistare le prime medaglie olimpiche del nuoto italiano, Alessandra Mao ha scritto un’altra pagina destinata a restare nella storia. Sei medaglie ai recenti Europei juniores, una d’oro nei 100 stile libero e un record italiano di categoria in 54”28 che cancella quello di Federica Pellegrini (54”40 del 2004). Ma il numero che racconta meglio la sua forza è un altro: il settimo posto a metà gara. Nell’ultima vasca la quindicenne veneta ha cambiato passo, ha recuperato una dopo l’altra tutte le avversarie e si è presa il titolo europeo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Mao: "Papà fa il gondoliere, gioco a Monopoli e battere i record di Federica Pellegrini non mi cambia molto"

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