La nuotatrice che ha battuto il record di Federica Pellegrini è alta circa 1,75 metri. La sua prestazione è stata registrata in una gara ufficiale, superando il precedente record stabilito dalla campionessa italiana. La competizione si è svolta in vasca lunga, con tempi cronometrati in centesimi di secondo. La nuotatrice ha completato la prova in un tempo inferiore a quello della detentrice precedente.

Nello sport tutto si misura, e il nuoto (lo sport completo, come il liceo classico) non fa eccezione: i centesimi sul cronometro, le vasche, le bracciate. Un altro fatto interessante è che, come la scienza può essere falsificata, i record sportivi sono fatti per essere superati. Da quando Alessandra Mao ha vinto l’oro nei 100 stile libero agli Europei juniores di Monaco di Baviera, cancellando il record italiano di categoria che Federica Pellegrini deteneva dal 10 marzo 2004, la domanda più cercata sul suo conto non riguarda i tempi ma la statura. Una curiosità comprensibile: nella disciplina delle leve lunghe e delle aperture alari, l’altezza è quasi un dato tecnico. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Alessandra Mao, quanto è alta la nuotatrice che ha battuto il record di Federica Pellegrini

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