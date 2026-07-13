Una baby nuotatrice ha battuto il record juniores di Federica Pellegrini nei 100 stile, mantenuto per 22 anni. La nuotatrice, ancora adolescente, ha superato il limite stabilito dalla campionessa italiana, che aveva detenuto il record dal 2001. La prestazione è stata ufficialmente riconosciuta dalle federazioni sportive. La giovane atleta si distingue per le sue capacità e per il risultato ottenuto a pochissimi anni di età. La notizia è stata comunicata attraverso i canali ufficiali delle organizzazioni di nuoto.

Ventidue anni. Un arco temporale che può contenere cinque mondiali di calcio. Da tanto durava il record juniores di Federica Pellegrini nei 100 stile libero, fissato a Livorno il 10 marzo 2004, lo stesso anno in cui Michael Schumacher vinceva il 5° titolo di Formula 1 in carriera e Roger Federer incrociava per la prima volta Rafa Nadal su un campo da tennis. Oltre quattro lustri dopo, il nuovo tempo junior di sempre è di un'altra veneta, Alessandra Mao, veneziana del Lido, cresciuta a una trentina di chilometri da Spinea, la terra di Federica. Anni 15, atleta del Team Veneto, Mao ha appena cancellato il 54''40 della Pellegrini con il suo 54"28 a Monaco di Baviera, valso nel weekend l'oro europeo di categoria. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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© Corrieredelveneto.corriere.it - Alessandra Mao, chi è la baby nuotatrice capace di battere il record di Federica Pellegrini dopo 22 anni

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