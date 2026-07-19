Mancini rinnova fino al 2029 | La Roma è sopra ogni cosa

Il difensore ha firmato un nuovo contratto che lo lega alla squadra fino al 2029. Sui social ha condiviso immagini dei suoi anni in squadra e ha scritto un messaggio di affetto per i tifosi, affermando che i colori rappresentano qualcosa di più di una semplice maglia. La firma del rinnovo è stata confermata ufficialmente.

È arrivata la tanto attesa firma sul contratto di Gianluca Mancini che ha rinnovato fino al 2029. Il difensore ha pubblicato un post su Instagram nel quale ci sono le foto dei suoi anni nella Capitale e un messaggio d'amore per i tifosi: “Questi colori vanno oltre. Più grandi di tutto, nel mio cuore e nelle mie vene dal primo giorno qui alla Roma. Insieme, ancora insieme: è una sensazione bellissima, ogni volta come fosse la prima. Una tifoseria unica al mondo, una città straordinaria, un club fantastico, i compagni, una squadra e uno staff che sono ormai famiglia, ogni singola persona che lavora a Trigoria ed è grande parte di tutto questo. 🔗 Leggi su Forzaroma.info

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UFFICIALE: Mancini rinnova fino al 2029! Il muro della Roma!

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