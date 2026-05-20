Il mercato dell’Inter si concentra su Manu Koné, con la Roma che ha stabilito il prezzo di vendita. Le decisioni legate ai bilanci e alle strategie tecniche della squadra nerazzurra stanno portando alla volontà di cedere il centrocampista francese durante la prossima sessione estiva. La società giallorossa ha comunicato le cifre richieste per il trasferimento, che vengono considerate nelle trattative in corso. La situazione rimane in evoluzione, con altre squadre interessate a Koné.

di Francesco Aliperta Mercato Inter, le esigenze di bilancio e le scelte tattiche spingono il centrocampista francese all’addio in estate. Manu Koné è pronto a infiammare il mercato. Il centrocampista è infatti il «candidato forte» per essere sacrificato dalla Roma sull’altare del Fair Play Finanziario. L’ Inter guidata da Cristian Chivu osserva attentamente e si prepara al potenziale assalto. Sulla scelta del club capitolino peserebbero sia incomprensioni con l’allenatore Gasperini sia valutazioni puramente tattiche: il tecnico preferirebbe un mediano con una maggiore predisposizione offensiva, considerando l’inamovibilità di Cristante. Il vero ostacolo per la dirigenza nerazzurra riguarda però il prezzo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, inizia l’assalto a Manu Koné: la Roma fissa il prezzo. Ecco cifre e dettagli

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