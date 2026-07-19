Mamdani choc | arresterò Netanyahu

Se Netanyahu si recherà a New York per l'Assemblea Generale dell'Onu a settembre, potrebbe essere arrestato. Un noto avvocato ha dichiarato che, in caso di visita, ordinerà l'arresto del primo ministro israeliano. La decisione deriva da un mandato di arresto internazionale emesso contro di lui per accuse di crimini di guerra. La notizia ha attirato l'attenzione internazionale.

Se Benjamin Netanyahu volerà come di consueto a New York per l'Assemblea Generale dell'Onu, il prossimo settembre, potrebbe finire in manette. La minaccia arriva dal sindaco della Grande Mela Zohran Mamdani, il quale ha dichiarato che la sua amministrazione sta valutando se poter arrestare il primo ministro israeliano nel caso metta piede in città per la settimana di alto livello al Palazzo di Vetro. «Credo che Netanyahu debba essere processato all'Aia», ha detto Mamdani riferendosi alla sede della Corte Internazionale di Giustizia delle Nazioni Unite: «È un criminale di guerra incriminato dalla Corte penale internazionale, e scoprirete che questa è un'opinione condivisa da molti, proprio a causa di ciò che le sue azioni hanno provocato negli ultimi anni». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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