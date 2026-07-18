Mamdani ha dichiarato che valuterà un possibile arresto di Netanyahu se il primo ministro parteciperà all’assemblea dell’ONU. Ha aggiunto che, a suo avviso, Netanyahu dovrebbe essere processato presso la Corte Internazionale di Giustizia delle Nazioni Unite. La sua posizione si basa sulla possibilità di agire nel momento in cui Netanyahu si presenti all’assemblea.

“Credo che il primo ministro Netanyahu debba essere processato all’Aia”, ha detto Mamdani riferendosi alla sede della Corte Internazionale di Giustizia delle Nazioni Unite.”È un criminale di guerra incriminato dalla Corte Penale Internazionale”, ha aggiunto. In un’intervista al New York Times, Mamdani ha sostenuto che la sua opinione “è condivisa da molti a causa delle sue azioni nel corso degli ultimi anni”, ammettendo comunque di non avere certezze in merito alla propria autorità legale di ordinare al Dipartimento di Polizia di New York di trattenere un leader straniero. “Siamo in fase di confronto attivo” con l’ufficio legale. “Faremo quello che la legge mi consente di fare, ma non scriveremo leggi ad hoc a tal fine”, ha messo in evidenza. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Il sindaco di New York, Zohran Mamdani: Valuto l'arresto di Netanyahu se verrà all'assemblea Onu

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