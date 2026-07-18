Mamdani sfida Netanyahu | Se viene all' Onu valutiamo l' arresto

Se il premier israeliano si presenta all’ONU a settembre, potrebbe essere soggetto a un arresto. Questa possibilità è stata sollevata da un avvocato, che ha affermato che, in caso di visita, si potrebbe procedere con un arresto. La questione riguarda il rispetto del diritto internazionale e le relazioni diplomatiche in vista della 81ª Assemblea generale delle Nazioni Unite. La visita di Netanyahu, quindi, potrebbe diventare un punto di tensione tra questioni legali e politica internazionale.

La possibile visita di Benjamin Netanyahu a New York in occasione della 81ª Assemblea generale delle Nazioni Unite a settembre rischia di trasformarsi in un nuovo terreno di scontro tra diritto internazionale, politica americana e diplomazia. Il sindaco di New York, Zohran Mamdani, ha dichiarato che la sua amministrazione sta valutando gli strumenti giuridici a disposizione qualora il primo ministro israeliano entrasse nel territorio cittadino, dopo il mandato di arresto emesso dalla Corte penale internazionale nel novembre 2025 per presunti crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi nella Striscia di Gaza. "Credo che il primo ministro Netanyahu debba essere processato all'Aja", ha dichiarato Mamdani, aggiungendo che il leader israeliano è "un criminale di guerra incriminato dalla Corte penale internazionale". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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