Maltempo devastante in Italia grandine gigantesca | danni enormi

Una grandinata di grandi dimensioni ha colpito il Nord Italia nella notte, provocando danni ingenti. Le intense precipitazioni sono state causate da un forte scontro tra masse d’aria di diversa natura, che hanno generato sistemi temporaleschi molto intensi. Le strade sono state invase da grandine, con veicoli e tetti danneggiati. Le autorità stanno valutando i danni e intervenendo per la gestione dell’emergenza. Nessuna informazione su feriti o vittime al momento.

Una violenta ondata di maltempo ha colpito nella notte il Nord Italia, dove lo scontro tra masse d’aria molto diverse ha favorito la formazione di intensi sistemi temporaleschi. Le perturbazioni sono state accompagnate da grandinate eccezionali, forti raffiche di vento e numerosi disagi, provocando danni in diverse aree tra Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Intorno alla mezzanotte erano attive due supercelle temporalesche: la prima a ovest di Brescia, la seconda a ovest di Verona. Entrambe hanno generato fenomeni di elevata intensità, spostandosi successivamente verso est e sud-est e interessando un’ampia porzione del Nord Italia. Tra le situazioni più gravi c’è quella registrata nel Bresciano, dove la grandine ha raggiunto dimensioni eccezionali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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