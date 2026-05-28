Una tempesta di grandine ha colpito diverse zone italiane, con chicchi di ghiaccio grandi come palline da golf. Il cielo si è oscurato rapidamente, con nuvole compatte e minacciose che hanno oscurato l’orizzonte. La grandine ha causato danni ingenti a veicoli, tetti e coltivazioni. Nessuna persona è rimasta coinvolta in incidenti gravi, ma le autorità stanno valutando i danni. La perturbazione si è poi diradata in poche ore.

Il cielo si è fatto improvvisamente scuro, quasi di colpo, cancellando l’orizzonte sotto il peso di nuvole dense e minacciose. L’aria, che fino a pochi istanti prima era immobile e soffocante per via di una calura opprimente che non dava tregua da giorni, ha cominciato a muoversi a scatti, sollevando polvere e detriti con raffiche di vento sempre più furiose. Poi, il silenzio della sera è stato squarciato da lampi accecanti e tuoni che facevano tremare i vetri delle finestre. Non si è trattato di una semplice pioggia estiva, ma di una vera e propria furia della natura che ha riversato sulle strade un tappeto di ghiaccio battente, costringendo i passanti a cercare riparo ovunque fosse possibile e paralizzando completamente la circolazione in pochi minuti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Tempesta di grandine in Italia, chicchi di ghiaccio come palline da golf. Danni enormi

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Sincronizzazione delle grandinate: perché il pianeta è stato colpito da anomalie contemporaneamente

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Folle tempesta di grandine a Point Clark Ontario Ca. reddit

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