Tempesta di grandine in Italia chicchi di ghiaccio come palline da golf Danni enormi
Una tempesta di grandine ha colpito diverse zone italiane, con chicchi di ghiaccio grandi come palline da golf. Il cielo si è oscurato rapidamente, con nuvole compatte e minacciose che hanno oscurato l’orizzonte. La grandine ha causato danni ingenti a veicoli, tetti e coltivazioni. Nessuna persona è rimasta coinvolta in incidenti gravi, ma le autorità stanno valutando i danni. La perturbazione si è poi diradata in poche ore.
Il cielo si è fatto improvvisamente scuro, quasi di colpo, cancellando l’orizzonte sotto il peso di nuvole dense e minacciose. L’aria, che fino a pochi istanti prima era immobile e soffocante per via di una calura opprimente che non dava tregua da giorni, ha cominciato a muoversi a scatti, sollevando polvere e detriti con raffiche di vento sempre più furiose. Poi, il silenzio della sera è stato squarciato da lampi accecanti e tuoni che facevano tremare i vetri delle finestre. Non si è trattato di una semplice pioggia estiva, ma di una vera e propria furia della natura che ha riversato sulle strade un tappeto di ghiaccio battente, costringendo i passanti a cercare riparo ovunque fosse possibile e paralizzando completamente la circolazione in pochi minuti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Sincronizzazione delle grandinate: perché il pianeta è stato colpito da anomalie contemporaneamente
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Folle tempesta di grandine a Point Clark Ontario Ca. reddit
In Edicola CAVALLI IN FUGA SOTTO LA GRANDINE https://video.corriere.it/video-virali/oklahoma-cavalli-in-fuga-sotto-una-tempesta-di-grandine-chicchi-grandi-come-palline-da-golf/4fa88749-e7f7-4d37-a6ed-c226486d4xlk Fonte Corriere della Sera facebook
Mi chiedo perchè vi sorprendete DOPO CHE TUTTI - TUTTI I PARTITI- ATTACCATE ISRAELE TUTTI I GIORNI. COSA VI ASPETTAVATE CHE FOSSE L'IDEA DEGLI ITALIANI SUGLI EBREI? LA COLPA E' DI CHI COME VOI SEMINA GRANDINE E RACCOGLIE x.com
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