Un uomo di 60 anni è deceduto durante una partita di pallamano a Noci. Secondo le prime ricostruzioni, il decesso potrebbe essere stato causato da un malore legato alle alte temperature. In precedenza, un altro episodio ha coinvolto un uomo colto da infarto mentre giocava a calcetto, anche in questo caso si ipotizza un collegamento con il caldo. Entrambi gli eventi si sono verificati in serate caratterizzate da temperature elevate.

Infarto mentre giocava a calcetto, probabilmente favorito dalle temperature elevate. Così una serata di sport e divertimento, a Noci, si è trasformata in tragedia. Nella serara del 18 luglio 2026, Beppe Chielli 60enne originario di Putignano, ma residente a Noci, è stato colto da un infarto mentre giocava a pallamano nel parco giochi "Laforgia". Nonostante il tempestivo intervento del 118, che hanno tentato più volte di rianimarlo, il cuore dell'uomo non ha ripreso a battere. Il malore sarebbe stato causato dall'affaticamento del cuore favorito dalle temperature alte della serata di sabato. . 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Malore durante la partita di pallamano, 60enne muore a Noci. Possibile colpa del caldo

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