Malore fatale durante la partita Antonio muore a 29 anni
Una tragedia improvvisa ha colpito l’Alta Irpinia nella serata di ieri. Durante una partita di calcetto in una struttura sportiva a Calitri, un uomo di 29 anni originario di Vallata si è sentito male e ha perso la vita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvarlo. La notizia ha suscitato grande commozione nella comunità locale.
Tempo di lettura: 2 minuti Una tragedia improvvisa ha sconvolto l’Alta Irpinia nella serata di ieri. Antonio Rinaldi, 29 anni, originario di Vallata, è deceduto a seguito di un malore fulminante mentre disputava una partita di calcetto presso una struttura sportiva a Calitri. Il dramma si è consumato in pochi istanti. Secondo le testimonianze dei presenti, il giovane stava partecipando a una gara amatoriale con amici quando, senza alcun preavviso, si è accasciato sul rettangolo di gioco. Immediato l’allarme lanciato dai compagni di squadra e il successivo intervento degli operatori del 118. Nonostante i prolungati tentativi di rianimazione cardio-polmonare messi in atto dai sanitari, per il 29enne non c’è stato nulla da fare: il suo cuore ha smesso di battere tra lo sconcerto e la disperazione dei presenti.🔗 Leggi su Anteprima24.it
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