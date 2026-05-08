Malore fatale durante la partita Antonio muore a 29 anni

Una tragedia improvvisa ha colpito l’Alta Irpinia nella serata di ieri. Durante una partita di calcetto in una struttura sportiva a Calitri, un uomo di 29 anni originario di Vallata si è sentito male e ha perso la vita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvarlo. La notizia ha suscitato grande commozione nella comunità locale.

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Tempo di lettura: 2 minuti Una tragedia improvvisa ha sconvolto l’Alta Irpinia nella serata di ieri. Antonio Rinaldi, 29 anni, originario di Vallata, è deceduto a seguito di un malore fulminante mentre disputava una partita di calcetto presso una struttura sportiva a Calitri. Il dramma si è consumato in pochi istanti. Secondo le testimonianze dei presenti, il giovane stava partecipando a una gara amatoriale con amici quando, senza alcun preavviso, si è accasciato sul rettangolo di gioco. Immediato l’allarme lanciato dai compagni di squadra e il successivo intervento degli operatori del 118. Nonostante i prolungati tentativi di rianimazione cardio-polmonare messi in atto dai sanitari, per il 29enne non c’è stato nulla da fare: il suo cuore ha smesso di battere tra lo sconcerto e la disperazione dei presenti.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Malore fatale durante la partita, Antonio muore a 29 anni Notizie correlate Muore a 49 anni nel cortile del condominio, malore fatale per Antonio, runner molto conosciuto a ViareggioViareggio, 18 febbraio 2026 – Ha varcato il cancello del condominio al quartiere Don Bosco barcollando. Dramma a Macerata, malore fatale per un allenatore di under 16 durante una partitaÈ appena finito il primo tempo tra la gara di allievi (15-16 anni) tra San Claudio e Trodica, due squadre di Macerata, nelle Marche. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Riposava nella culla, poi il malore fatale: disposta l'autopsia sul bimbo di 6 mesi morto in casa a Jesi; Malore fatale per un detenuto. Scoperto dagli agenti, soccorsi vani; S.Elia Fiumerapido, malore fatale per un giovane infermiere. Paese a lutto; Vittorio Veneto, malore fatale nel bosco: addio al noto ex primario. Addio al Campione Alex Zanardi: Il Malore Fatale dopo Sei Anni di CalvarioSegui la straordinaria carriera di Alex Zanardi, tra vittorie e sfide, fino al malore fatale che ha segnato il suo destino. microbiologiaitalia.it Malore fatale durante una partita di calcio a Corridonia: chi era l'allenatore morto a 59 anniTragedia in campo a Corridonia: un allenatore colto da malore durante una partita giovanile morto nonostante i tentativi di soccorso. notizie.it Multimedia TV. . TG - Malore fatale a 49 anni - 6/5/2026 - facebook.com facebook Dramma prima della festa di Sant’Efisio: donna stroncata da un malore fatale x.com