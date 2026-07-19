Un rappresentante ha dichiarato che il ricorso elettorale non blocca il funzionamento del Comune, considerandolo uno strumento di garanzia. Ha spiegato che l’obiettivo non è creare una crisi politica, ma analizzare in modo approfondito le operazioni di voto e di scrutinio, andando oltre la superficie delle procedure. La posizione sottolinea l’intento di verificare la regolarità delle operazioni senza influire sulla gestione amministrativa.

L’obiettivo, dichiarato, non è sollevare uno tsunami politico post elettorale; ma "Scendere in profondità nell’analisi delle operazioni di voto e di scrutinio, dopo aver visionato la superficie". La metafora marina è dell’avvocato Simone Leo, che insieme al collega Stefano Genick assiste l’ex candidata sindaca del centrosinistra Federica Maineri nel procedimento di ricorso elettorale presentato al Tar della Toscana con cui – a seguito dell’analisi dei verbali elettorali – viene chiesto l’annullamento del turno di ballottaggio, che per soli 160 voti ha visto prevalere la candidata civica sostenuta dal centrodestra Sara Grilli. Sul secondo turno (pur senza escludere il primo) si concentra infatti la richiesta di approfondimenti contenuta nell’atto di impugnazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Maineri e il ricorso elettorale: "Strumento di garanzia che non blocca il Comune"

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